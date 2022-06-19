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«Ми ще раз показали, що українці – сильна нація, що не здається». Магучих – після перемоги у Парижі

Легкоатлетка зізналася, що її мрія – мир на батьківщині
Легка атлетика
16:36
«Ми ще раз показали, що українці – сильна нація, що не здається». Магучих – після перемоги у Парижі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла етап Діамантової ліги в Парижі, а потім заявила, що на змаганнях демонструє незламність нашої нації:

«Це хороший результат для мене – 2.01. Велике задоволення стрибати на цьому стадіоні, адже через 2 роки у Парижі відбудуться Олімпійські ігри.

Дуже круто змагатися з нашими дівчатами з України, тому що, на превеликий жаль, в Україні продовжується війна та ми готуємося в інших країнах. Дуже важко ментально сфокусуватися на стрибках, але ми ще раз показали, що українці – сильна нація, що не здається. Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну.

Зараз я з моїм тренером. Нам дуже важко психологічно сфокусуватися на стрибках у висоту. Всі наші думки залишаються в Україні, ми читаємо новини й ми дуже засмучені ними. Ми всі віримо, всі наші стрибунки в висоту, всі наші спортсмени вірять, що це завершиться якнайшвидше.

Найбільше я зараз хочу миру у своїй країні – це велика мрія всіх українців, але якщо говорити про спорт, то це – світовий рекорд».

Також Магучих заявила, що буде битися за Україну в секторі для стрибків у висоту.

Переможний стрибок Магучих в Парижі.

Джерело: srf.ch Сергій Лук'яненко
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Теги

Ярослава Магучих Діамантова ліга

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