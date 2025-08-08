На чемпіонаті України з легкої атлетики розіграли перші комплекти нагород
У чоловіків переміг Світличний, у жінок – Шоломіцька
У Львові визначилися перші медалісти чемпіонату України з легкої атлетики.
У змаганнях зі спортивної ходьби на 10 км переміг Сергій Світличний, у жінок на ідентичні дистанції тріумфувала Валерія Шоломіцька.
ЧУ-2025. Легка атлетика. Чоловіки. Спортивна ходьба, 10000 м
1. Сергій Світличний – 40:10.6 хвилини
2. Едуард Забуженко – 41:55.26
3. Мар'ян Закальницький – 41:56.08
ЧУ-2025. Легка атлетика. Жінки. Спортивна ходьба, 10000 м
1. Валерія Шоломіцька – 46:17.37 хвилини
2. Анастасія Фальчик – 55:30.35
3. Вікторія Фальчик – 57:56.34
Нагадаємо, що Ярослава Магучіх виступить на останньому етапі Діамантової ліги перед фіналом змагань.
