Володимир Кириченко

Американська легкоатлетка Сідні Маклафлін-Леврон візьме участь в етапі Діамантової ліги в американському Юджині. Про це повідомляє прес-служба турніру.

25-річна спортсменка виступить на 50-му ювілейному Префонтейн Класік, який відбудеться у суботу, 5 липня.

Сідні востаннє змагалася на етапі Діамантової ліги у вересні 2024 року під час фіналу в Брюсселі. Оскільки вона не брала участі в жодному з етапів Діамантової ліги того сезону, вона не відповідала критеріям для участі у фіналі. Проте організатори запросили її до участі в спеціальних запрошувальних забігах на 400 м та 200 м, де вона здобула перемоги з результатом – 49,11 с та 22,40 с відповідно

Нагадаємо, що Маклафлін оновила власний світовий рекорд з бігу на 400 м з бар’єрами на Олімпійських іграх у Парижі, показавши час – 50,37 секунди.

«Я з радістю візьму участь у цьогорічному Префонтейн Класік, який займає особливе місце у серці легкої атлетики. З нетерпінням чекаю змагань із неймовірними спортсменками та зустрічі з усіма в Юджині».

В Юджині Сідні виступатиме поза основною програмою, вона пробіжить 400 метрів.

Вона є чотириразовою олімпійською чемпіонкою. Маклафлін здобула дві золоті медалі на Олімпійських іграх у Токіо-2020 та дві – у Парижі-2024.

Нагадаємо, українка Юлія Левченко виграла золото у Варшаві після провалу в Парижі.