На етапі Діамантової ліги у Юджині був побитий черговий світовий рекорд
Це відбулося на стаєрській дистанції
близько 1 години тому
Беатріс Чебет / Фото - Yahoo
Кенійська бігунка Беатріс Чебет побила світовий рекорд у бігу на 5000 метрів на етапі Діамантової ліги у Юджині (США).
Беатріс подолала дистанцію за 13.58,06 хв.
Попередній найкращий результат в історії належав Гудаф Цегай з Ефіопії, яка у вересні 2023 року пробігла цю дистанцію за 14.00,21 хв.
Зазначимо, що Гудаф на цьому етапі стала бронзовою призеркою, показавши свій найкращий результат у сезоні.
Діамантова ліга. Юджин, США. Біг на 5000 метрів. Жінки
1. Беатріс Чебет (Кенія) – 13.58,06
2. Агнес Джебет Нгетич (Кенія) - 14.01,29
3. Гудаф Цегай (Ефіопія) – 14.04,41
Нагадаємо, українець Михайло Кохан звоював бронзу на етапі Діамантової ліги у Юджині.