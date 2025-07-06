Володимир Кириченко

Кенійська бігунка Беатріс Чебет побила світовий рекорд у бігу на 5000 метрів на етапі Діамантової ліги у Юджині (США).

Беатріс подолала дистанцію за 13.58,06 хв.

Попередній найкращий результат в історії належав Гудаф Цегай з Ефіопії, яка у вересні 2023 року пробігла цю дистанцію за 14.00,21 хв.

Зазначимо, що Гудаф на цьому етапі стала бронзовою призеркою, показавши свій найкращий результат у сезоні.

Діамантова ліга. Юджин, США. Біг на 5000 метрів. Жінки

1. Беатріс Чебет (Кенія) – 13.58,06

2. Агнес Джебет Нгетич (Кенія) - 14.01,29

3. Гудаф Цегай (Ефіопія) – 14.04,41

Нагадаємо, українець Михайло Кохан звоював бронзу на етапі Діамантової ліги у Юджині.