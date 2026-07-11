Сергій Разумовський

На етапі Діамантової ліги у Монако вже встигли переписати історію світової легкої атлетики. Кенійський бігун Еммануель Ваньйоньї встановив новий світовий рекорд на дистанції 1000 метрів, яка не входить до олімпійської програми, але на цьому старті має статус діамантової дисципліни.

Ваньйоньї провів фантастичний забіг і подолав 1000 м за 2:11.83 хвилини. Цей результат став найкращим в історії на цій дистанції та дозволив кенійцю перевершити попереднє світове досягнення, яке залишалося недоторканним упродовж 27 років.

Дистанція 1000 метрів нечасто з’являється у програмі топових міжнародних стартів, однак саме в Монако вона стала однією з головних окрас вечора. Ваньйоньї зумів скористатися можливістю і показав темп, який тепер стане новим орієнтиром для всіх середньовиків світу.

Для кенійського легкоатлета цей рекорд є одним із найгучніших досягнень у кар’єрі. Його виступ у Монако вкотре підтвердив високий рівень спортсмена та силу кенійської школи бігу на середні дистанції.

Нагадаємо, Дорощук здобув «золото» Діамантової ліги у Монако.