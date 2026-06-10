На війні проти Росії загинув срібний призер Паралімпійських ігор
Український герой загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині
37 хвилин томуПідписатися в
Ігор Боднар / Фото - Facebook
На війні проти Російської Федерації загинув український військовослужбовець Ігор Боднар. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області.
Ігор загинув 6 червня під час виконання бойового завдання на Сумщині.
Боднар був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпійських ігор у Сіднеї з легкої атлетики в бігу на 1500 м.
Раніше ЗСУ ліквідували колишнього футболіста Зорі, який воював на боці Росії.
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