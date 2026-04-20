ЗСУ ліквідували колишнього футболіста Зорі, який воював на боці Росії
Він грав у низці українських клубів та чемпіонаті ЛНР
ЗСУ ліквідували колишнього футболіста низки українських клубів Олександра Половкова. Про це повідомляє Федерація футболу Свердловська.
Федерація футболу Свердловська повідомила про смерть 46-річного Половкова, який воював проти України.
За свою кар’єру Половков грав за алчевську Сталь, луганську Зорю та інші клуби.
Поворотним моментом у його біографії став 2015 рік, коли він вирушив на тимчасово окуповану територію Донбасу.
Там футболіст почав співпрацювати з представниками окупаційної влади та виступати за так званий клуб Шахтар Свердловськ, який бере участь у псевдочемпіонаті так званої ЛНР.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Половков, за інформацією джерел, був залучений до російських військових формувань.
Ексголкіпер Арсенала, Ювентуса та збірної Австрії загинув у ДТП
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
