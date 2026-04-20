Володимир Кириченко

ЗСУ ліквідували колишнього футболіста низки українських клубів Олександра Половкова. Про це повідомляє Федерація футболу Свердловська.

За свою кар’єру Половков грав за алчевську Сталь, луганську Зорю та інші клуби.

Поворотним моментом у його біографії став 2015 рік, коли він вирушив на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Там футболіст почав співпрацювати з представниками окупаційної влади та виступати за так званий клуб Шахтар Свердловськ, який бере участь у псевдочемпіонаті так званої ЛНР.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Половков, за інформацією джерел, був залучений до російських військових формувань.

