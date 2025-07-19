Промоутер Дюбуа стелить соломку і боїться, що британець програє Усику?
Втім, загалом в Британії вірять у перемогу Даніеля над українцем
близько 12 годин тому
Френк Воррен і Даніель Дюбуа
Напередодні реваншу з Олександром Усиком британський суперважковаговик Даніель Дюбуа отримав потужну підтримку від свого промоутера Френка Воррена.
У соціальних мережах той написав на адресу підопічного мотивуючі слова та віра у сенсацію:
«Цей молодий хлопець має шанс стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. «Динаміт» Дюбуа зробить Британію гордою сьогодні незалежно від результату. Вмикайте трансляцію і підтримайте його на шляху до історії».
Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться цієї ночі на легендарному стадіоні «Вемблі». На кону всі головні пояси хевівейту.