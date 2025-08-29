Олег Шумейко

Чемпіон Європи Олег Дорощук висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про результат у фіналі Діамантової ліги та поділився очікувааннями від чемпіонату світу:

Всьому потрібен час. Не треба поспішати, все йде як і має йти. Десь засмучувався, десь щось не виходило, десь – виходило. Далі знову щось не виходитиме.

Наступного року, мабуть, виграю. Пора. Якщо все добре буде, то заберемо діамант.

Про підготовку до чемпіонату світу в Токіо:

Я був один раз (в Азії) – у Китаї. Потрапив під акліматизацію – було не дуже. Зараз чудово, що федерація везе нас раніше, щоб ми акліматизувалися там. Не можу загадувати. Мені здається, що нормально, все буде чітко. Буду тренуватися (ці два тижні), що мені ще там робити.

Нагадаємо, що у фіналі ДЛ Дорощук став другим.