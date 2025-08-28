«Трішки не пощастило». Дорощук про виступ у фіналі Діамантової ліги
Українець завершив змагання з результатом 2.30 м
близько 1 години тому
Український стрибун у висоту Олег Дорощук висловився після здобуття другого місця у фіналі Діамантової ліги в Цюриху. Спортсмен показав результат 2.30 м. Слова наводить Суспільне Спорт.
Переможцем змагань став новозеландець Геміш Керр – 2.32 м.
Торік я був другим, але повторив особистий рекорд — це добре. Тут мені сподобалося стрибати, я відчув стрибок. Все чудово, трішки не пощастило з третьою спробою на 2.34 м. Я прям все зробив. Бо перші спроби 2.32 м та 2.34 м не вдавалися мені, занадто швидко біг, не міг себе стримати, бажання було взяти висоту, а воно не допомагає. А [на останній спробі] 2.34 м себе трішки стримав і нормальний стрибок, потенційно можна було стрибати.
Нагадаємо, що раніше другою у фіналі Діамантової ліги стала Ярослава Магучіх.