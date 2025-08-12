Нестримний Дюплантіс оновив світовий рекорд
Арман на змаганнях в Угорщині втринадцяте покращив найкращий результат
30 хвилин тому
Фото: Getty Images
Олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс утринадцяте встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною.
На змаганнях Золотої серії Континентального туру в Угорщині швед став першим в історії, хто підкорив висоту 6,29 м. Перша спроба Дюплантіса була невдалою, але з другої Мондо вдалося подолати планку.
Нагадаємо, що Дюплантіс виступить у фіналі Діамантової ліги.