Денис Сєдашов

Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс поділився амбітними планами щодо майбутніх виступів.

Після чергового світового рекорду він заявив, що не збирається зупинятися на досягнутому і прагне підкорити нову висоту — 6,40 метра. Слова наводить Ski-Nordique.

Я завжди вірив, що можу стрибати ще вище. Зараз я вже дуже близько до 6,30 м і хочу якнайшвидше подолати цю межу. Моя ціль — 6,40 м. Це була б нова, неймовірна висота. І я відчуваю, що вона мені під силу. Арман Дюплантіс

Нагадаємо, 15 червня Дюплантіс встановив черговий світовий рекорд у стрибках з жердиною, подолавши висоту 6,28 м на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.