У Києві створили 18 оцифрованих спортивних маршрутів для активного дозвілля. Відтепер, завдяки навігації, кияни та гості столиці можуть тренуватися та дізнаватися цікаві факти про історію та культуру міста. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

«Спортивні маршрути – це ще один крок до активного дозвілля киян. Ми прагнемо, щоб кожен мешканець мав змогу відновити свій психологічний та фізичний стан завдяки активному відпочинку. У кожному районі Києва заплановано встановити навігацію спортивних маршрутів. Навігація – це таблички вздовж маршрутів, які допомагають орієнтуватися та ведуть до цифрового контенту. Через QR-коди на них можна прослухати аудіогіди, а також переглянути 3D-об’єкти й VR-тури. Я дякую компанії Adidas, яка зробила внесок у встановлення цієї навігації та допомогла реалізувати проєкт», – зазначила Олена Говорова. Олена Говорова

Наразі навігацію встановлено на 10 маршрутах у різних районах столиці, решта 8 будуть облаштовані найближчим часом.

Маршрути розроблені спільно з асоціацією масового спорту, з урахуванням популярності та зручності для бігунів. Команда КП «ГІОЦ» оцифрувала маршрути та розмістила їх на туристично-культурному хабі.