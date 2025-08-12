Олег Шумейко

5 українців виступлять на етапі Діамантової ліги у польській Сілезії, змагання якого пройдуть 15 та 16 серпня.

Єдиним представником України у «діамантових» дисциплінах стане стрибун у висоту Олег Дорощук. Виступи стрибунок у висоту Ярослави Магучіх, Юлія Левченко та Катерини Табашник, як і метальника молота Михайла Кохана не підуть у залік Діамантової ліги.

Магучіх, Левченко та Табашник виступлять 15 серпня, тоді як Кохан та Дорощук змагатимуться 16 серпня.

Нагадаємо, що половину призових за золото Олімпіади-2024 Магучіх передала на благодійність.