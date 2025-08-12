Володимир Кириченко

У вівторок, 12 серпня, відбудеться етап «золотого» Континентального туру з легкої атлетики. Про це повідомляє watchathletics.com.

Змагання відбудуться в угорському Будапешті.

Україну на турнірі будуть представляти Дмитро Нікітін та Михайло Кохан.

Нікітін виступить у секторі для стрибків у висоту, де також участь візьмуть 10 інших легкоатлетів.

Кохан буде боротися за медаль у метанні молота разом з 12 іншими спортсменами.

Нагадаємо, Кохан – тріумфатор етапу «бронзового» Континентального туру в Польщі.