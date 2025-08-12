Нікітін та Кохан виступлять на етапі «золотого» Континентального туру у Будапешті
Турнір стартує 12 серпня
12 хвилин тому
Михайло Кохан / Фото - Суспільне Спорт
У вівторок, 12 серпня, відбудеться етап «золотого» Континентального туру з легкої атлетики. Про це повідомляє watchathletics.com.
Змагання відбудуться в угорському Будапешті.
Україну на турнірі будуть представляти Дмитро Нікітін та Михайло Кохан.
Нікітін виступить у секторі для стрибків у висоту, де також участь візьмуть 10 інших легкоатлетів.
Кохан буде боротися за медаль у метанні молота разом з 12 іншими спортсменами.
Нагадаємо, Кохан – тріумфатор етапу «бронзового» Континентального туру в Польщі.