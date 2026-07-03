Рекорд Болта під загрозою. Джейкобс показав третій час в історії у бігу на 100 метрів
Італієць переміг на етапі Континентального туру в Австрії
близько 3 годин томуПідписатися в
Ламонт Марсел Джейкобс / Фото - Yahoo
Зірковий італійський легкоатлет Ламонт Марсел Джейкобс показав третій час в історії на дистанції 100 метрів.
Він переміг на етапі Континентального туру в Австрії, пробігши дистанцію за 9,67 с. При цьому йому допомагав попутний вітер 4,1 м/с.
Світовий рекорд на ЧС з легкої атлетики 2009 року в Берліні встановив Усейн Болт – 9,58 с. Другий результат в історії теж належить Болту – 9,63 с. Він встановив його на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році.
31-річний Джейкобс – дворазовий олімпійський чемпіон і триразовий чемпіон Європи.
Нагадаємо, Арманд Дюплантіс виграв золото Діамантової ліги у Парижі, встановивши рекорд етапу.
Поділитись