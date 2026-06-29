Володимир Кириченко

Дворазовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики швед Арман Дюплантіс переміг на етапі Діамантової ліги у Парижі.

Він став найкращим у секторі для стрибків з шестом з результатом 6,13 м, встановивши рекорд етапу.

Після цього він спробував стрибнути 6,32 м та оновити світовий рекорд, однак йому не вдалося цього зробити.

Діамантова ліга. Париж, Франція. Стрибки з жердиною. Чоловіки

1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,13 м

2. Баптіст Тьєррі (Франція) – 5,93

3. Еммануїл Караліс (Греція) – 5,83

Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Дюплантіс вперше з 2023 року не зміг виграти турнір, його серія налічувала 40 перемог.