Дюплантіс виграв золото Діамантової ліги у Парижі, встановивши рекорд етапу
Швед знову взявся за справу
близько 4 годин томуПідписатися в
Арман Дюплантіс / Фото - France24
Дворазовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики швед Арман Дюплантіс переміг на етапі Діамантової ліги у Парижі.
Він став найкращим у секторі для стрибків з шестом з результатом 6,13 м, встановивши рекорд етапу.
Після цього він спробував стрибнути 6,32 м та оновити світовий рекорд, однак йому не вдалося цього зробити.
Діамантова ліга. Париж, Франція. Стрибки з жердиною. Чоловіки
1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,13 м
2. Баптіст Тьєррі (Франція) – 5,93
3. Еммануїл Караліс (Греція) – 5,83
Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Дюплантіс вперше з 2023 року не зміг виграти турнір, його серія налічувала 40 перемог.