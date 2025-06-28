Олег Шумейко

28 червня пройде другий змагальний день командного чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики. На змаганнях в іспанському Мадриді сьогодні виступлять 21 українець.

Командний чемпіонат Європи-2025 з легкої атлетики. Розклад українців у другий змагальний день

19:00. Стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина

19:17. Метання молота, жінки: Ірина Климець

20:22. Біг на 110 м з/б, чоловіки: Дмитро Багінський

20:49. Стрибки у висоту, чоловіки: Дмитро Нікітін

20:53. Біг на 100 м з/б, чоловіки: Ірина Будзинська

21:15. Біг на 800 м, жінки: Юлія Гавриляк

21:22. Потрійний стрибок, жінки: Вікторія Баранівська

21:37. Метання диска, чоловіки: Михайло Брудін

21:41. Біг на 400 м з/б, чоловіки: Ростислав Голубович

21:59. Біг на 400 м з/б, жінки: Тетяна Мельник

22:20. Естафета 4х100 м, чоловіки: Олександр Комісаренко, Ілля Попов, Олександр Соколов, Олександр Сосновенко, Дмитро Янчик

22:38. Естафета 4х100 м, жінки: Діана Гончаренко, Анна Карандукова, Тетяна Кайсен, Даніїла Хаван, Анісія Лочман

Нагадаємо, що Михайло Кохан з особистим рекордом став першим на змаганнях у Мадриді серед метальників молота.