Розклад виступів українців у другий день чемпіонату Європи-2025
21 представник України 28 червня виступить у Мадриді
близько 2 годин тому
28 червня пройде другий змагальний день командного чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики. На змаганнях в іспанському Мадриді сьогодні виступлять 21 українець.
Командний чемпіонат Європи-2025 з легкої атлетики. Розклад українців у другий змагальний день
19:00. Стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина
19:17. Метання молота, жінки: Ірина Климець
20:22. Біг на 110 м з/б, чоловіки: Дмитро Багінський
20:49. Стрибки у висоту, чоловіки: Дмитро Нікітін
20:53. Біг на 100 м з/б, чоловіки: Ірина Будзинська
21:15. Біг на 800 м, жінки: Юлія Гавриляк
21:22. Потрійний стрибок, жінки: Вікторія Баранівська
21:37. Метання диска, чоловіки: Михайло Брудін
21:41. Біг на 400 м з/б, чоловіки: Ростислав Голубович
21:59. Біг на 400 м з/б, жінки: Тетяна Мельник
22:20. Естафета 4х100 м, чоловіки: Олександр Комісаренко, Ілля Попов, Олександр Соколов, Олександр Сосновенко, Дмитро Янчик
22:38. Естафета 4х100 м, жінки: Діана Гончаренко, Анна Карандукова, Тетяна Кайсен, Даніїла Хаван, Анісія Лочман
Нагадаємо, що Михайло Кохан з особистим рекордом став першим на змаганнях у Мадриді серед метальників молота.