Шестеро українців виступили на ЧС з легкої атлетики у спортивній ходьбі на 20 км
Оляновська фінішувала 13-ю, а Світличний піднявся на п’ять позицій у фіналі 20 км
близько 2 годин тому
На чемпіонаті світу з легкої атлетики у Токіо українські спортсмени змагалися у спортивній ходьбі на 20 км.
У жіночих змаганнях виступили Людмила Оляновська, Марія Сахарук і Анна Шевчук, у чоловічих — Ігор Главан, Микола Рущак і Сергій Світличний.
Найкращий результат серед українців показала Оляновська, фінішувавши 13-ю — 1:29:16. Призерка ЧС-2015 трималася у топ-10 більшу частину дистанції, але забракло сил в кінці.
Сахарук посіла 19-е місце — 1:30:38, а Шевчук стала 24-ю — 1:32:15, піднявшись із 32-ї позиції. Чемпіонкою стала іспанка Марія Перес — 1:25:54, випередивши мексиканку Аленью Гонсалес на 12 секунд.
У чоловіків Ігор Главан був дискваліфікований на 14-му кілометрі за четверту червону картку, йдучи 30-м. Микола Рущак став 26-м — 1:21:57, а Сергій Світличний 27-м — 1:22:24. Золото здобув бразилець Кайо Бонфім (1:18:35).
