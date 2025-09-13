Олег Гончар

В Токіо (Японія) на чемпіонаті світу з легкої атлетики у чоловічій марафонській ходьбі на 35 км Україну представили Іван Банзерук, Ігор Главан та Єгор Шелест.

Банзерук і Главан не змогли фінішувати, а Шелест отримав дискваліфікацію.

Перемогу здобув олімпійський бронзовий призер Токіо-2020 канадець Еван Дунфі з результатом 2:28.22, здобувши свій перший глобальний титул у 34 роки. Срібло взяв бразилець Кайо Бонфім — 2:28.55, бронзу — японець Хаято Кацукі — 2:29.16.

У жінок в ходьбі на 35 км українка потрапила в Топ-10 найкращих.