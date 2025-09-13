Українські легкоатлети Главан, Шелест та Банзерук не фінішували в чоловічій ходьбі на 35 км на ЧС-2025
Банзерук і Главан зійшли з дистанції, а Шелест отримав дискваліфікацію
28 хвилин тому
Ігор Главан
В Токіо (Японія) на чемпіонаті світу з легкої атлетики у чоловічій марафонській ходьбі на 35 км Україну представили Іван Банзерук, Ігор Главан та Єгор Шелест.
Банзерук і Главан не змогли фінішувати, а Шелест отримав дискваліфікацію.
Перемогу здобув олімпійський бронзовий призер Токіо-2020 канадець Еван Дунфі з результатом 2:28.22, здобувши свій перший глобальний титул у 34 роки. Срібло взяв бразилець Кайо Бонфім — 2:28.55, бронзу — японець Хаято Кацукі — 2:29.16.
