Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка була тимчасово відсторонена від змагань через позитивний допінг-тест, поділилася своїми переживаннями з підписниками.

У соцмережах спортсменка розповіла про непростий період, який переживає останнім часом:

Багато хто турбується, де я, чому пропала з інсти, і чи все гаразд у мене.

Друзі, у мене все гаразд настільки, наскільки це можливо на даний період мого життя. Ви знаєте, через які труднощі мені доводиться зараз проходити, і це не може не впливати на мене…

Я б ніколи в житті не подумала, що таке зі мною може бути, і що я буду вимушена доводити свою чесність і людяність.

Тому я в пошуках відповідей на запитання: чому все так? І де справедливість?

Але насправді я вірю в те, що це шлях до чогось ліпшого і нового, що вищі сили знають, що для мене буде краще. Бо інколи одні двері закриваються, для того, щоб відкрились нові.