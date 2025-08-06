Усик зізнався, хто з британців надихнув його стиль у ринзі
Українець копіював рухи Принца Хамеда
близько 1 години тому
Абсолютний чемпіон у надважкому дивізіону українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) зізнався, що на початку боксерського шляху надихався стилем легендарного британця Принца Насіма Хамеда.
В інтерв’ю для TNT Sports українець розповів, що саме манера ведення бою Хамеда вплинула на його аматорський стиль.
Коли ми були любителями, ми копіювали його рухи. І в залі ми відчували тиск, бо нам це забороняли. Нам казали, що ми втрачаємо концентрацію, що втрачаємо контроль. Але я все одно продовжував це робити, навіть під час змагань.
Вдова Мохаммеда Алі прокоментувала порівняння Усика з легендою боксу.
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