Відомий тренер Абель Санчес на тлі перемоги Олександра Усика (24-0, 15 KO) над Даніелєм Дюбуа (22-3, 21 KO) оцінив досягнення українця. Слова американця наводить vringe.com:

Я вважаю, перш за все він виглядав чудово. Він розумний боєць, дуже розумний боєць, який дозволяв Дюбуа робити деякі речі на початку бою, тиснув на нього і чекав на момент, щоб опонент потягнувся на нього, і він його спіймав. Той розтягнувся, і Усик його спіймав. Я сподіваюся, що прямо зараз ми не чутимемо всіх цих негативних речей, що це слабкий дивізіон, що ось коли бився Майк Тайсон, то він був сильнішим, або коли бився Мухаммед Алі...

Слабкий дивізіон завжди забирає твої досягнення і незаслужено. Я ніколи б не порівнював його з Тайсоном, тому що це інша ера. Я б не порівнював його з Холмсом. Усик у своїй ері на вершині гори, він величний боєць у своїй ері, і він домінував над усіма, він побив усіх. Тепер йому лишилося побити тільки самого себе. Іншими словами, він єдиний, хто прямо зараз може побити сам себе, якщо він не буде мотивований, якщо він не буде готовий до бою, якщо він думатиме, що більше немає викликів.