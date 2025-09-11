Олег Шумейко

Відома українська бігунка на 400 метрів з бар’єрами Вікторія Ткачук в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про свою нинішню форму, майже повністю пропущений сезон та цілі на майбутнє:

Я не на 100% готова змагатися. Я бігла понад три бар'єри ще у Парижі. Якщо просто оцінювати секунди, то я незадоволена, але, враховуючи свій стан – дуже задоволена. Далі будемо розмовляти, бо те, що я планувала відбиратися на Токіо – шанси майже нульові. Це якби я розпочинала 100-відсоткову підготовку, то в мене був би шанс виконати норматив.

Про довгу реабілітацію після травми:

За тиждень перед (чемпіонатом України) розмовляла зі своїм тренером – ми не планували починати сезон. Моя фізична форма була більш-менш, але здоров'я не дозволяло два дні тренуватися. Бігла через два дні на третій, це дуже багато відновлення щоразу. Робила тренування, а потім кілька днів відновлювалася, щоб зробити наступне.

У двох словах: якщо спортсмен отримав травму і біжить, наприклад, 400 метрів «гладкі», то коли він відновлюється від травми, може їх бігти. А коли це 400 метрів з бар'єрами, то це три-чотири тижні, щоб бігти бар'єри, а потім ще декілька тижнів, щоб почати змагатися. Тому у мене вихід з травми затягнувся, бо я отримала інше ушкодження. Як виявилося, у Парижі я бігла з пошкодженою зв'язкою, хамстрингом – це сухожилля, що тримає задню поверхню до стегна. Це нетипова травма для спортсменів.

Про цілі на майбутнє:

Я ставлю глобальні цілі перед собою: хочу кваліфікуватися і гарно виступити у Лос-Анджелесі. Якщо я не помиляюся, то в бігових видах (у спринтерських мінімум) не було таких, хто б взяв участь у чотирьох Олімпійських іграх – лише у метаннях. Тому я сподіваюся змінити цю історію.

У Бірмінгемі наступного року чемпіонат Європи – хочу там поборотися, не просто бути статисткою. У мене є досвід, бажання та розуміння, як це зробити. Просто моє тіло давало мені інші сигнали стосовно того, як я тренуюся. Багато на себе взяла стресово, емоційно, через себе це пропускала та брала близько до серця. Це нормально для дівчат, але, як спортсменка, скажу, що я з цими ситуаціями впораюся й однозначно вийду на той рівень, на якому була, повернуся на Діамантову лігу і фінали. Просто треба вірити в процес і працювати.

