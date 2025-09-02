Збірна України з легкої атлетики оголосила склад на чемпіонат світу в Токіо
До заявки увійшли 23 спортсмени
Тренерський штаб збірної України з легкої атлетики визначився зі складом на чемпіонат світу, який відбудеться 13–21 вересня у Токіо.
Склад України:
Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Катерина Табашник, Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук
Потрійний стрибок: Ольга Корсун
Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук, Марина Килипко, Олександр Онуфрієв
Метання молота: Ірина Климець, Михайло Кохан
Біг на 400 м: Олександр Погорілко
Штовхання ядра: Артем Левченко
Метання списа: Артур Фельфнер
Спортивна ходьба, 20 км: Марія Сахарук, Людмила Оляновська, Ганна Шевчук, Сергій Світличний, Микола Рущак, Ігор Главан
Спортивна ходьба, 35 км: Ганна Шевчук, Ігор Главан, Іван Банзерук, Єгор Шелест
Левченко вперше за останні 5 років подолала висоту в 2 метри.
