Чемпіонка України-2026 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ на національній першості у Львові та розповіла про емоції від повернення до стартів в Україні. Її слова передає «Суспільне Спорт».

Дуже сумую за домом. Причина дуже проста: дуже хочеться підіймати тут спорт. Дуже багато людей прийшло підтримати стрибки у висоту, спортсменів. Це дуже круто, що попри війну, легка атлетика розвивається, а ми, спортсмени, робимо все, щоб її розвивати далі.

Було все [і сонце, і дощ, і вітер]. Але я дуже вдячна організаторам. Коли ми прийшли робити розминочні спроби, яма була суха, бо її накрили. У Цюриху та Лондоні [на етапах Діамантової ліги], коли дощ, яма постійно мокра і коли виконуєш пробні спроби, то ти вся мокра. Тут все було сухо і це дуже круто, тому стрибалося дуже класно.

2.04 м? Дуже по-різному [виконувала їх]. Перша спроба була не дуже взагалі, а друга — ще над планкою треба було допрацювати. А третя була найактивніша, найкраща за розбігом, треба лише над відштовхуванням попрацювати. Але 2.00 м з третьої спроби для Львова зробила.

Мені здається, що ми зараз підходимо до піку, до чемпіонату Європи. Тут гарні були спроби за розбігом — на 1.87 м, 1.93 м, 1.96 м. Я відчувала свій розбіг на повні 100%. Зараз відбувається вхід у найкращу форму.

У мене був міні-збір у Луцьку до чемпіонату України, у Львові я до 15 липня, а наступний старт — етап Діамантової ліги у Лондоні. Там вже й Оліслагерс буде — буде цікавіше. Чемпіонат Європи у серпні — один з найголовніших стартів сезону, а потім буде ще новий чемпіонат світу — абсолютний. Все робимо для розвитку легкої атлетики.