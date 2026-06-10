Сергій Разумовський

Український легкоатлет Артур Фельфнер здобув перемогу на етапі Континентального туру з легкої атлетики у фінському Лахті.

У змаганнях з метання списа Фельфнер показав результат 83.11 м, який став для нього найкращим за останні два сезони. Саме ця спроба принесла українцю перше місце.

У боротьбі за перемогу Артур випередив чинного чемпіона світу Кешорна Волкотта. Представник Тринідаду і Тобаго завершив виступ із результатом 81.41 м та посів друге місце.

Востаннє за позначку 83 метри Фельфнер метав ще у серпні 2024 року. Тоді на етапі Діамантової ліги в Лозанні українець показав 83.38 м і фінішував четвертим. Той результат залишається третім найкращим у кар’єрі лідера збірної України.

Раніше Фельфнер виграв Кубок України в метанні списа.