Денис Сєдашов

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик увійшов до списку «100 найвпливовіших людей у спорті у 2026 році» за версією журналу Time. Український боксер представлений у категорії «Лідери».

Разом з Усиком у цій номінації відзначені зірка НБА Стівен Каррі, президент ФІФА Джанні Інфантіно та керівник UFC Дейна Вайт.

Загалом рейтинг традиційно поділений на кілька категорій, де відзначили головних зірок сучасності. Зокрема, до списку «Ікон» потрапили Ліонель Мессі, Леброн Джеймс, Яннік Сіннер, Карлос Алькарас та Арман Дюплантіс. У категорії «Титани» автори відзначили Кріштіану Роналду, Ерлінга Холанда та Віктора Вембаньяму, а серед «Новаторів» згадали Майкла Джордана та зірку НБА Джейлена Брансона.

Кабаєл поставив Усику ультиматум щодо очного поєдинку.