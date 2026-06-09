Хто ці 16 обраних? Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2026/2027
Завершилися перехідні матчі з командами Першої ліги
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: ФК Динамо Київ
Два матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні українського футболу сезону-2026/2027 відбулися сьогодні, 9 червня. За їхніми підсумками визначилися останні команди, які зіграють в УПЛ у наступному сезоні.
Олександрія за підсумками плейоф вилетіла до Першої ліги. Її місце в українській Прем’єр-лізі зайняв Лівий Берег, який здобув право піднятися в елітний дивізіон. Кудрівка, своєю чергою, зуміла зберегти місце в УПЛ. У матчі-відповіді команда пройшла першоліговий Агробізнес, здолавши суперника у драматичному протистоянні.
Таким чином, остаточно сформувався склад учасників української Прем’єр-ліги на сезон-2026/27.
🏆 УПЛ-2026/27: усі учасники сезону
- Шахтар
- ЛНЗ
- Полісся
- Динамо
- Металіст 1925
- Колос
- Кривбас
- Зоря
- Карпати
- Епіцентр
- Верес
- Оболонь
- Буковина
- Чорноморець
- Лівий Берег
- Кудрівка
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