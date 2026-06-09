Сергій Разумовський

Два матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні українського футболу сезону-2026/2027 відбулися сьогодні, 9 червня. За їхніми підсумками визначилися останні команди, які зіграють в УПЛ у наступному сезоні.

Олександрія за підсумками плейоф вилетіла до Першої ліги. Її місце в українській Прем’єр-лізі зайняв Лівий Берег, який здобув право піднятися в елітний дивізіон. Кудрівка, своєю чергою, зуміла зберегти місце в УПЛ. У матчі-відповіді команда пройшла першоліговий Агробізнес, здолавши суперника у драматичному протистоянні.

Таким чином, остаточно сформувався склад учасників української Прем’єр-ліги на сезон-2026/27.

🏆 УПЛ-2026/27: усі учасники сезону