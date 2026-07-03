Українка Оляновська побила світовий рекорд, що тримався 36 років
Людмила феєрично виграла турнір в Австрії
близько 4 годин томуПідписатися в
Людмила Оляновська / Фото - ФЛАУ
В австрійському Айзенштадті відбувся турнір Raiffeisen Austrian Open.
На ньому українка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля (1,6 км).
Вона подолала дистанцію за 6:10.07.
Попередній рекорд належав литовській легкоатлетці Саді Ейдікіте, яка в 1990 році встановила час 6:16.72 хвилини.
Нагадаємо, Михайло Кохан вперше у сезоні візьме участь в етапі Діамантової ліги.