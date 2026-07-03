Кохан вперше у сезоні візьме участь в етапі Діамантової ліги
Відомі суперники призера Олімпіади-2024
близько 4 годин томуПідписатися в
Михайло Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Бронзовий призер Олімпійських ігор з легкої атлетики Михайло Кохан виступить на етапі Діамантової ліги в Юджині. Про це повідомляє прес-служба турніру.
Кохан вперше цього сезону візьме участь у Діамантовій лізі.
Суперниками Михайла в Юджині будуть Дензел Коменентія, Роуен Гемілтон, Деніел Хоф, Мерлін Гуммель, Ітан Катсберг, Трей Найт та Руді Вінклер.
Турнір з метання молота відбудеться 4 липня о 04.00.
Нагадаємо, Кохан виграв золото Континентального туру у Познані.
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