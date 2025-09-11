Володимир Кириченко

Ямайська спортсменка Рашелл Клейтон не виступить на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики (біг на 400 м з бар’єрами), який пройде у Токіо. Про це повідомляє прес-служба Адміністративної асоціації легкої атлетики Ямайки.

32-річна спортсменка пропустить турнір через травму ноги. Очікувалось, що її зможе замінити Санік Вокер, однак це стало неможливим через логістичні проблеми.

Клейтон выигравала бронзові медалі у бізі на 400 м з бар’єрами на чемпіонатах світу 2019 та 2023 років.

Ранніше повідомлялося, що олімпійська чемпіонка з Австралії через травму пропустить ЧС-2025.