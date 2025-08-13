13 серпня, на двадцятий день масштабного благодійного ультрамарафону UltraUkraine, Київ зустрів військовослужбовців 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс».

Маршрут марафону стартував 25 липня у Дрогобичі — місті постійної дислокації бригади — та завершиться біля стели «Донецька область» під Покровськом. Загальна дистанція забігу складає понад 1500 км і пролягає через найбільші міста країни, зокрема Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Білу Церкву, Київ, Черкаси, Кременчук і Дніпро.

Головна мета ініціативи — зібрати 7 млн грн на будівництво залу фізкультурно-спортивної реабілітації для військових.

«Хлопці вже подолали більшу частину шляху — лише сьогодні пробігли 61 км. Це справжні Герої, які ведуть за собою інших. Маємо зробити все, щоб зібрати цю суму якомога швидше», — наголосила заступниця голови КМДА Олена Говорова.

Начальник служби фізичної підготовки бригади Сергій Панькевич розповів, що для нього цей забіг — виклик, адже колись він був професійним спортсменом, але після 12-річної перерви та серйозної підготовки зміг повернути форму.

На станції метро «Либідська» до марафонців приєдналися кияни, зокрема представники медійного футбольного клубу IGNIS FC, які пробігли разом із ними 5 км, підтримуючи збір коштів та моральний дух учасників.