Медальний залік Всесвітніх ігор-2025: Україна – у топ-4 кращих команд турніру
Наші спортсмени продовжують вигравати нагороди у Ченду
11 хвилин тому
Україна / Фото - Facebook
Вашій увазі представляємо медальний залік Всесвітніх ігор-2025, які проходять у Ченду (Китай).
Збірна команда України перебуває на 4-й сходинці. В активі наших спортсменів 23 нагороди, 8 з яких золоті.
Всесвітні ігри-2025. Медальний залік
1. Китай – 20 (14 золотих + 4 срібні + 2 бронзові)
2. Німеччина – 30 (13 + 10 + 7)
3. Італія – 36 (8 + 14 + 14)
4. Україна – 23 (8 + 9 + 6)
5. Угорщина – 16 (6 + 6 + 4)
6. США – 12 (6 + 5 + 1)
7. Швейцарія – 9 (6 + 3 + 0)
8. Франція – 17 (5 + 6 + 6)
9. Польща – 12 (5 + 5 + 2)
10. Таїланд – 10 (4 + 2 + 4)
Нагадаємо, українка Софія Гречко встановила світовий рекорд і стала чемпіонкою Всесвітніх ігор-2025.
