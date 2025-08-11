Промоутер Джошуа висловився про поєдинок Усик – Ітаума
Хірн вважає, що Мозесу варто провести ще кілька боїв перед таким викликом
19 хвилин тому
Фото: Getty Images
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про потенційний поєдинок Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
Потенційно Ітаумі потрібно провести спочатку ще 1-2 бої. Але все залежить від того, які саме це будуть бої. Мозес – фантастично крутий молодий проспект. З огляду на вік він буде ще прогресувати. Але якщо ти реально хочеш ризикнути з ним... Якщо ти реально віриш, що він уже досить гарний... Чому б і ні?
Нагадаємо, що Усик опинився поза топ-10 P4P від BoxRec.