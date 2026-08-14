Сергій Разумовський

Олександр Онуфрієв пробився до фіналу змагань зі стрибків із жердиною на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики. Український спортсмен успішно подолав кваліфікаційний бар’єр і побореться за медалі континентальної першості.

Онуфрієв розпочав виступ із висоти 5,25 метра, яку взяв із першої спроби. Так само впевнено українець подолав і наступну планку, розташовану на висоті 5,45 метра. Після цього спортсмен намагався підкорити висоту 5,60 метра, однак жодна з його спроб не виявилася результативною.

Попри невдалу спробу на наступній висоті, показаного результату Онуфрієву вистачило для виходу до фіналу. Таким чином, він став першим українським спортсменом за останні 14 років, який пробився до чоловічого фіналу чемпіонату Європи у стрибках із жердиною. Востаннє представник України виступав у вирішальному раунді цієї дисципліни ще 2012 року.

Інший українець Владислав Малихін завершив боротьбу на кваліфікаційному етапі. Він подолав висоту 5,25 метра лише з другої спроби, але не зміг узяти планку на позначці 5,45 метра. Через це Малихін не потрапив до числа фіналістів.

Фінальні змагання зі стрибків із жердиною відбудуться в неділю, 16 серпня. Початок вирішального етапу запланований на 21:30 за київським часом.

Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з легкої атлетики 14 серпня: фінал Дорощука.