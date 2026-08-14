Павло Василенко

Вчора київське Динамо програло азербайджанському Карабаху (0:2) у матчі-відповіді третього раунду Ліги конференцій і за підсумками двох поєдинків вилетіло з єврокубків.

За інформацією ТаТоТаке, наставник біло-синіх Ігор Костюк та його тренерський штаб виведуть команду на поле в неділю, 16 серпня, проти ковалівського Колоса.

Однак це ще не означає остаточного рішення щодо майбутнього фахівця на посаді головного тренера киян. Як зазначає джерело, подальша доля Костюка має визначитися вже наступного тижня.

Очікується, що керівництво Динамо на чолі з президентом клубу Ігорем Суркісом проведе консультації як із самим наставником, так і, ймовірно, з потенційними кандидатами на тренерське крісло.

Наразі Динамо посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі три очки.