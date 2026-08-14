Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з легкої атлетики 14 серпня: фінал Дорощука
Онуфрієв та Малихін виступлять у кваліфікації стрибків з жердиною
Олег Дорощук / Фото - Суспільне Спорт
Представляємо розклад змагань за участі українців на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики в Бірмінгемі.
У пʼятницю, 14 серпня, українські спортсмени будуть виступати у двох дисциплінах – у стрибках з жердиною та стрибках у висоту.
Трансляція турніру буде доступна на «Суспільне спорт».
Розклад виступів українців 14 серпня:
12:50. Стрибки з жердиною, чоловіки, кваліфікація (Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін)
22:00. Стрибки у висоту, чоловіки, фінал (Олег Дорощук)
Нагадаємо, Магучіх та Геращенко вийшли – у фіналі чемпіонату-2026 Європи з легкої атлетики.