Всім вітання! Перед тижневою паузою на матчі 1/32 Кубка України на нас очікує третій тур Української Прем’єр-Ліги та наше традиційне прев’ю до ігрового тижня, і ось що він нам підготував: західноукраїнське дербі між Карпатами та Буковиною, протистояння Полісся та Зорі, двобій між Динамо та Колосом, а також центральний матч туру між Шахтарем та Харковом, трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця». Ну а всі поєдинки вікенду можна традиційно переглянути на UPL TV. Але перед тим як перейти безпосередньо до прев’ю туру швиденько пробіжимося турнірним становищем клубів після двох стартових турів. Карпати та Шахтар ділять лідерство із шістьма заліковими балами (та різницею +6) компанію з тих у кого шість очок складає їм Полісся (+3). Далі йдуть команди з трьома пунктами: Епіцентр (+1), Динамо (+1 та матч у запасі), Зоря (0), Харків та Кривбас (-1). Буковина займає дев’яту позицію з двома балами. Далі з одним пунктом у своєму активі йдуть Лівий Берег (0 та гра в запасі), Оболонь та ЛНЗ (-3), Кудрівка (-4). Чорноморець (-1 та матч у запасі), Верес (-2) та Колос (-2 та гра в запасі) – поки не здобували очок у поточному сезоні.

П’ятниця – 14 серпня

Епіцентр – Верес – 18:00.

Відкриватиме третій тур поєдинок між Епіцентром та Вересом.

Попередній тур: Епіцентрвдома приймав донецький Шахтар. Поєдинок насамперед запам’ятався атмосферою, яка панувала на місцевому стадіоні. Матч проходив під акомпанемент оркестру, що зайняв свої місця на трибунах. Лунали різні композиції, і це справді звучало дуже круто. Команда з Кам’янця-Подільського хоч і поступилася 0:2, проте свято футболу своєму місту точно подарувала.

Верес також приймав іменитого суперника – на «Авангард» завітало столичне Динамо. За підсумками матчу взагалі не скажеш, що підопічні Олега Шандрука виглядали «хлопчиками для биття». У середині першої половини зустрічі рівняни навіть претендували на те, щоб залишитися у кількісній більшості, проте арбітр Деревінський обмежився лише жовтою карткою для Біловара, в епізоді котрий можна було розглядати як фол останньої надії. Наприкінці першого тайму «динамівці» все ж таки повели у рахунку, проте рівненські «вовки» після перерви дуже швидко відігралися. Після стандарту з кута поля на 53-й хвилині рівновагу на табло повернув Ігор Харатін. Залишок матчу Верес надійно оборонявся та навіть періодично огризався своїми виходами в атаку. Однак втримати нічию господарям не вдалося, на останніх секундах рефері призначив у їх ворота пенальті, який суперник реалізував. Поразка 1:2 за яку точно не соромно.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели два матчі, які виявилися надзвичайно результативними. У попередньому сезоні номінально домашній матч Епіцентра завершився їх поразкою 2:3, а у матчі другого кола команди забивши море голів розійшлися «миром» – 3:3.

Субота – 15 серпня

Кривбас – Лівий Берег – 13:00.

Протистояння між Кривбасом та Лівим Берегом відкриє змагальний день суботи.

Попередній тур: Кривбас у виїзному матчі оформив яскравий камбек проти Зорі – 3:1. Початок зустрічі видався нервовим, на 30-й хвилині захисник Джиммі Мпанзу дуже курйозно зрізав м'яч у власні ворота. Проте після відпочинку криворіжці вийшли максимально зарядженими та згодом просто знищили суперника своїми дальніми ударами. На 56-й хвилині Ассан Сек зрівняв рахунок. Вже за п'ять хвилин, на 61-й Джовані Герберт вивів команду вперед, а на 65-й хвилині Рой Наві остаточно добив суперника третім ударом з-за меж карного майданчика. Отримавши комфортну перевагу, команда спокійно довела справу до переможного кінця.

Лівий Берег у першому для себе матчі після повернення в УПЛ здобув один заліковий бал у домашньому матчі проти Кудрівки – 0:0. Варто відзначити, що саме господарі були ближчими до перемоги та навіть забили свій гол, який головний арбітр матчу скасував.

Історія очних зустрічей: У чемпіонаті зустрічалися всього двічі, і ці матчі припали на позаминулий сезон. Тоді у першому колі криворіжці здобули гостьову перемогу 1:0, а от матч другого кола у Кривому Розі затягнувся на понад півтора місяця. Провівши на полі півтори хвилини чотирнадцятого березня, колективи продовжили матч сьомого травня. Поєдинок завершився розгромною перемогою Кривбасу – 4:0.

Кудрівка – Оболонь – 15:30.

Продовжить ігровий день суботи матч між Кудрівкою та Оболонню.

Попередній тур: Кудрівка завітала у гості до Лівого Берега. Через повітряні тривоги поєдинок тривав понад п’ять годин, а от за 90 хвилин ігрового часу команди не зуміли легітимно забити хоча б один м’яч, як підсумок безгольова нічия – 0:0.

Оболонь в гостях розділила залікові бали з Буковиною – 0:0. Головним героєм у здобутті цього одного залікового пункту для киян, став голкіпер Кирило Баранцов. У своєму дебютному матчі за «пивоварів» та загалом в УПЛ воротар здійснив вісім сейвів. В атаці представники столиці нічого не змогли запропонувати своєму опоненту, не завдавши жодного удару в площину воріт.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели два матчі. Минулого сезону в першому колі перемогу 1:0 здобула Кудрівка, а от у другому колективи сильнішого не виявили – 1:1.

Карпати – Буковина – 18:00.

Західноукраїнське дербі між Карпатами та Буковиною закриватиме ігрову програму суботи.

Попередній тур: Карпати вдома впевнено розгромили ЛНЗ – 3:0. В першому таймі команди голами не порадували, а от після перерви львів’яни другий тур поспіль знищують суперника. На екваторі другого тайму після кутового рахунок відкрив Владислав Бабогло, десять хвилин потому Іван Калеро подвоїв перевагу, а Феліппе Кардозу поставив крапку у матчі. Хоча ні, крапку на передостанній хвилині поєдинку поставив голкіпер львів’ян Денис Марченко, парирувавши удар з одинадцяти метрів від Теді Цари.

Буковина вдома не виявила сильнішого зі столичною Оболонню – 0:0. Другий матч поспіль для підопічних Сергія Шищенка завершується «нулями» на табло. Тільки от якщо після першого туру ми згадували про повне домінування суперника, то за підсумками другого констатуємо перевагу в матчі саме чернівчан. Протягом матчу вони нанесли 28 ударів з яких 8 у площу воріт та загалом за показником очікуваних голів награвши на понад три забиті м’ячі.

Історія очних зустрічей: В УПЛ після відродження Карпат 2021-го року між собою зрозуміло, що не перетиналися. Проте до цього на елітному рівні провели чотири матчі. Щоб віднайти ці протистояння потрібно зазирнути у сезони 1992/93 та 1993/94. «Біло-зелені» у двох матчах на своєму полі двічі перемагали 3:1 та 1:0, така ж стовідсоткова домашня статистика і у чернівчан 4:2 та 3:2.

Неділя – 16 серпня

ЛНЗ – Чорноморець – 13:00.

Матч між ЛНЗ та Чорноморцем розпочне недільний змагальний день.

Попередній тур: ЛНЗ в гостьовому матчі поступився львівським Карпатам – 0:3. У першому таймі команди голів не забивали, а от після перерви супернику нарешті вдалося віднайти ключ до воріт черкасців та навіть не один. Хоча б на гол престижу гості не спромоглися, наприкінці матчу арбітр призначив у ворота львів’ян пенальті, однак Теді Цара його не реалізував. Загалом моментів у підопічних Віталія Пономарьова було не багато, а де були, то там надійно відіграв голкіпер суперника, зокрема і на ударі з одинадцяти метрів.

Чорноморець у матчі другого туру мав зустрічатися вдома з ковалівським Колосом, проте вдень сьомого серпня домашній стадіон одеситів був атакований ворогом, внаслідок чого арена отримала серйозні ушкодження. Поєдинок було перенесено, дату проведення та час початку матчу додатково будуть визначені дирекцією УПЛ.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні команди провели між собою чотири матчі. Двічі сильнішими були «моряки», ще по одному разу було зафіксовано нічию та перемогу черкасців. На офіційному рівні суперники востаннє зустрічалися позаминулого сезону, тоді ЛНЗ вдома розділив очки з одеситами, а в матчі другого кола в Одесі Чорноморець здолав опонента. Що цікаво, у тому поєдинку керманичем колективу із Черкас був нинішній тренер команди з Південної Пальміри – Роман Григорчук.

Харків – Шахтар – 15:30.

Центральний матч туру між Харковом та Шахтарем продовжать ігрову програму неділі.

Попередній тур: Харків зазнав виїзної поразки від житомирського Полісся – 1:3. Перший збій в обороні стався на 28-й хвилині, внаслідок якого суперник відкрив рахунок у матчі. «Багряно-золоті» намагалися переламати хід зустрічі, однак замість камбеку команда провалила відрізок з 61-ї по 65-ту хвилину, пропустивши ще двічі. Харків'яни спромоглися лише на гол престижу, його автором став Петер Ітодо.

Шахтар в гостях доволі впевнено обіграв Епіцентр з Кам’янця-Подільського. За перші 45 хвилин команди не зуміли вразити ворота одна одної. Однак доволі швидко у другому таймі зробити це зміг Олег Очеретько. Опонент намагався відігратися та чинив тиск на ворота «гірників», вони з цим справилися, а також забили вдруге. Дальнім ударом відзначився Єгор Назарина. Фіксуємо перемогу донецької команди з рахунком 2:0.

Історія очних зустрічей: Харків ще жодного разу не перемагав «гірників». В чемпіонаті зустрічалися сім разів у яких п’ять перемог на рахунку Шахтаря ще двічі команди розходилися «миром». Минулого сезону у першому колі команди розділили очки – 1:1, а у другому донеччани у Львові здолали опонента – 1:0.

Радіотрансляцію матчу між Харковом та Шахтарем можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у неділю о 15:30.

Динамо – Колос – 18:00.

Завершить недільний match day дуель між Динамо та Колосом.

Попередній тур: Динамо завітало у гості до рівненського Вереса. Під завісу першого тайму після подачі з кутового зусиллями Олександра Тимчика кияни відкрили рахунок. А от на старті другої половини матчу свій стандарт з кута поля в гол втілили рівняни та повернули паритет. Все йшло до нічиєї, але на останніх секундах матчу Навін Малиш заробив пенальті, а Матвій Пономаренко його впевнено реалізував. Таким чином форвард «біло-синіх» продовжує звою забивну серію, яка налічує п’ять матчів, а Динамо здобуває надскладну гостьову перемогу 2:1.

Колос свій матч другого туру проти Чорноморця не провів. Причиною цього стала атака ворога, внаслідок котрої був пошкоджений стадіон одеситів. Замість цього підопічні Руслана Костишина на своїй базі провели двосторонку, в якій футболісти були поділені на «синіх» та «зелених». Перемогу 3:1 здобули «сині», за них відзначилися Юрій Климчук, Андрій Понєдєльнік та Арінальдо Ррапай. Єдиний гол за «зелених» на рахунку Дмитра Сухоноса.

Єврокубкове турне Динамо: «Біло-сині» завершили єврокубкову кампанію цього сезону вже після третього кваліфікаційного раунду. Після перемоги 1:0 у першому матчі над азербайджанським Карабахом, кияни вирушили у Баку на матч-відповідь. Вже на старті матчу суперник забив, чим вирівняв становище за підсумком двох матчів. «Динамівці» мали вбивчі нагоди для того, щоб забивати, але марнували їх, а коли все ж таки забили, зробили це з очевидного офсайду. За марнотратство «жеребці» киян покарали, а зробив це вихованець донецького Шахтаря Олексій Кащук. Поразка 0:2 і завершення єврокубкових змагань. Востаннє такий ранній виліт Динамо фіксувався у сезоні 2005/06, а ми тим часом залишаємося з одним представником нашої країни в Європі – Шахтарем. Що ж стосується столичного клубу, то тепер побачимо як відобразиться на них так зване «єврокубкове похмілля».

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні між собою провели 15 поєдинків. Вісім разів переможцями виходили представники столиці, у п’яти матчах колективи сильнішого не виявили, двічі сильнішими були ковалівці. Минулого сезону команди обмінялися домашніми перемогами 2:1.

Понеділок – 17 серпня

Полісся – Зоря – 18:00.

Закриватиме третій тур поєдинок між Поліссям та Зорею.

Попередній тур: Полісся вдома впевнено переграло Харків – 3:1. Житомиряни зробили ставку на активні флангові атаки, що швидко принесло свої плоди. На 28-й хвилині після прострілу Владислава Велетня з лівого флангу Ігор Краснопір виграв боротьбу на ближній стійці та відправив м'яч у сітку воріт. У другому таймі господарі продовжили тиснути і вже на 61-й хвилині Сергій Чоботенко подвоїв перевагу команди після розіграшу кутового. А вже на 65-й хвилині Максим Брагару довів рахунок до розгромного. Наприкінці зустрічі житомиряни дозволили супернику відіграти один м'яч, але не більше.

Зоря у Києві поступилася криворізькому Кривбасу – 1:3. У першому таймі ініціативою володіли луганці, що дозволило їм вийти вперед. Проте гол забили не вони – за них зробив це суперник. У другому таймі команду неначе підмінили. Суперник поклав майже три ідентичні м’ячі з-за меж штрафного майданчика у сітку воріт Владислава Рибака, у залишок ігрового часу представники Луганщини не зуміли хоча б наблизитися у рахунку до гостей.

Історія очних зустрічей: В УПЛ зустрічалися шість разів. Тричі перемагали житомиряни, стільки ж матчів завершувалися «миром». Минулого сезону «вовки» здобули домашню звитягу 2:0, а у матчі другого кола команди розділили залікові пункти, до того ж і голів не забивали.

Наступного вікенду УПЛ йде на відпочинок і на нас очікують поєдинки 1/32 фіналу національного Кубка. Старт четвертого туру вітчизняного чемпіонату запланований на 28 серпня, тоді і зустрінемося у нашому прев’ю!

Фото: Пресслужби ФК Епіцентр, ФК Зоря, ФК Карпати, ФК ЛНЗ, ФК Харків, ФК Динамо.