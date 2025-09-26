Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук в Instagram повідомила про завершення стосунків із боксером надважкої ваги Владиславом Сіренком (22-1, 19 КО).

Життя цікава штука. Є дещо, чим хочу поділитися. Ми з Владом більше не разом.

Три з половиною роки складних та одночасно класних відносин. Ці стосунки були публічні, тому, з поваги до минулого, не хочу просто тихо все видалити, ніби нічого і не сталося.

Так відбулося через багато різних причин, та я закриваю цю сторінку свого життя назавжди - з вдячністю та повагою. Дякую за досвід. Ми рухаємося далі, та вже окремо.