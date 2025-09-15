Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розповів, з ким би хотів боротися за титул у сезоні-2026. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Я дуже хотів би. Це було б фантастично. Я дуже поважаю Фернандо. Це великий чемпіон. Було б чудово, але зараз дуже складно сказати, якою буде Формула-1 у 2026 році.

Думаю, Фернандо міг би виграти набагато більше, ніж він виграв. Це точно. Він міг би досягти більшого, якби опинився у правильній команді у правильний час.