Ферстаппен: «Було б чудово наступного року боротися за титул з Алонсо»
Макс вважає, що Фернандо заслуговує більш ніж на два чемпіонства
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розповів, з ким би хотів боротися за титул у сезоні-2026. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:
Я дуже хотів би. Це було б фантастично. Я дуже поважаю Фернандо. Це великий чемпіон. Було б чудово, але зараз дуже складно сказати, якою буде Формула-1 у 2026 році.
Думаю, Фернандо міг би виграти набагато більше, ніж він виграв. Це точно. Він міг би досягти більшого, якби опинився у правильній команді у правильний час.
