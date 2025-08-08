Алонсо: «Результат на Гран-Прі Угорщини – сюрприз. Викликає занепокоєння, що нам незрозуміло, чому ми були такими швидкими»
Іспанець сподівається, що вся справа в оновленнях
12 хвилин тому
Фото: Aston Martin
Пілот Aston Martin Фернандо Алонсо висловився про результат на Гран-Прі Угорщини. Слова іспанця наводить f1analytic.com:
Для мене такий результат – це безперечно сюрприз. Добре, що ми були конкурентоспроможні та швидкі. Однак занепокоєння викликає те, що нам незрозуміло, чому ми були такими.
Які зміни відбулися у налаштуваннях боліду, з якими виступали в Угорщині? Очевидно, головним нововведенням стало нове переднє крило. Якщо саме завдяки йому у нас така продуктивність, то це добрі новини.
Льюїс Хемілтон вважає, що проводить найгірший сезон у кар’єрі.
Поділитись