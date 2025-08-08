Пілот Aston Martin Фернандо Алонсо висловився про результат на Гран-Прі Угорщини. Слова іспанця наводить f1analytic.com:

Для мене такий результат – це безперечно сюрприз. Добре, що ми були конкурентоспроможні та швидкі. Однак занепокоєння викликає те, що нам незрозуміло, чому ми були такими.

Які зміни відбулися у налаштуваннях боліду, з якими виступали в Угорщині? Очевидно, головним нововведенням стало нове переднє крило. Якщо саме завдяки йому у нас така продуктивність, то це добрі новини.