«Мене надихає Алонсо». Пілот Mercedes мріє про довгу кар'єру в F1
Британець зізнався, що хоче виступати у Формулі-1 навіть після 40 років
близько 2 годин тому
У подкасті Untapped британський гонщик Mercedes Джордж Расселл пригадав діалог з сербським тенісистом Новаком Джоковичем, під час якого йшлося про витривалість, дисципліну та довголіття у спорті.
Ми класно поспілкувались із Новаком про можливості людського тіла. Він згадав, що в молодості міг іноді пропустити тренування — і це не впливало на форму. Але він так не робив і тепер щасливий, бо саме завдяки тій роботі він тримається на топ-рівні й зараз.
Джордж також зізнався, що хоче залишатися у Формулі-1 до 40 років і більше:
Формула-1 не така вимоглива до тіла, як, наприклад, теніс — тут немає постійного навантаження на ноги. Але мене надихає приклад Фернандо Алонсо. Сьогодні мені сказали, що Шумахер виграв свій перший титул із Ferrari у 32. А мені — 27. Я вірю, що можу залишатися конкурентним ще довго.
Норріс виграв Гран-прі Угорщини.