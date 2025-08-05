Денис Сєдашов

У подкасті Untapped британський гонщик Mercedes Джордж Расселл пригадав діалог з сербським тенісистом Новаком Джоковичем, під час якого йшлося про витривалість, дисципліну та довголіття у спорті.

Ми класно поспілкувались із Новаком про можливості людського тіла. Він згадав, що в молодості міг іноді пропустити тренування — і це не впливало на форму. Але він так не робив і тепер щасливий, бо саме завдяки тій роботі він тримається на топ-рівні й зараз. Джордж Рассел

Джордж також зізнався, що хоче залишатися у Формулі-1 до 40 років і більше:

Формула-1 не така вимоглива до тіла, як, наприклад, теніс — тут немає постійного навантаження на ноги. Але мене надихає приклад Фернандо Алонсо. Сьогодні мені сказали, що Шумахер виграв свій перший титул із Ferrari у 32. А мені — 27. Я вірю, що можу залишатися конкурентним ще довго. Джордж Рассел

Норріс виграв Гран-прі Угорщини.