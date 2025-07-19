Олег Шумейко

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо висловився про Макса Ферстаппена. Слова іспанця наводить f1analytic.com:

Виступ Ферстаппена у 2025 році? Не думаю, що цього сезону щось змінилося порівняно з іншими. Гадаю, Ферстаппен щороку проводить свій найкращий сезон. Фернандо Алонсо

Відзначимо, що на літню паузу пілот Red Bull пішов на третьому місці в особистому заліку (165 очок). До лідера Піастрі відстань у 69 залікових пунктів.

Нагадаємо, що звільнення Крістіана Хорнера може обійтися «червоним бикам» у 100 мільйонів доларів.