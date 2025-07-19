Алонсо зізнаався, чи бачить спад у Ферстаппена
Фернандо приголомшений рівнем лідера Red Bull
близько 6 годин тому
Фото: Red Bull
Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо висловився про Макса Ферстаппена. Слова іспанця наводить f1analytic.com:
Виступ Ферстаппена у 2025 році? Не думаю, що цього сезону щось змінилося порівняно з іншими.
Гадаю, Ферстаппен щороку проводить свій найкращий сезон.
Відзначимо, що на літню паузу пілот Red Bull пішов на третьому місці в особистому заліку (165 очок). До лідера Піастрі відстань у 69 залікових пунктів.
Нагадаємо, що звільнення Крістіана Хорнера може обійтися «червоним бикам» у 100 мільйонів доларів.