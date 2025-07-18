Радник Red Bull Хельмут Марко висловився про боротьбу Макса Ферстаппена за ще одне чемпіонство. Слова австрійця наводить f1analytic.com:

У Сільверстоуні п'яте місце дісталося Максу, через тиждень після того, як він достроково зійшов в Австрії через зіткнення з Антонеллі.

Ферстаппену від цього не легше захищати свій титул, але ми далекі від того, щоб списувати його з рахунків.