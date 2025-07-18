У Red Bull закликали не списувати з рахунків Ферстаппена у боротьбі за чемпіонство
Марко вірить у лідера команди
31 хвилину тому
Фото: Red Bull
Радник Red Bull Хельмут Марко висловився про боротьбу Макса Ферстаппена за ще одне чемпіонство. Слова австрійця наводить f1analytic.com:
У Сільверстоуні п'яте місце дісталося Максу, через тиждень після того, як він достроково зійшов в Австрії через зіткнення з Антонеллі.
Ферстаппену від цього не легше захищати свій титул, але ми далекі від того, щоб списувати його з рахунків.
Нагадаємо, що звільнення Крістіана Хорнера може обійтися «червоним бикам» у 100 мільйонів доларів.
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