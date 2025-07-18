Шумахер: «Red Bull знадобиться три роки для зміни ситуації. Чи буде Ферстаппен таким терплячим?»
Ральф вважає, що рішення керівництва провокують Макса піти з команди
близько 6 годин тому
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про ситуацію Макса Ферстаппена у Red Bull. Слова німця наводить f1analytic.com:
Макс любить команду, тому що знає: всього, чого він досяг, він досяг саме тут. І цю можливість йому надав колишній власник Red Bull Дітріх Матешіц. Макс хотів би лишитися. Але якщо подивитися на команду зараз: останнім часом пішло багато гарних людей, а спортивні результати дуже погані.
Тому, щоб це змінити, гадаю, знадобиться щонайменше три роки. І я не впевнений, що Макс буде таким терплячим. Отже, якщо хочете знати мою думку, думаю, сам Макс хотів би залишитися, але його відхід частково зумовлений рішеннями керівництва.
Нагадаємо, що звільнення Крістіана Хорнера може обійтися «червоним бикам» у 100 мільйонів доларів.
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