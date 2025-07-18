Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про ситуацію Макса Ферстаппена у Red Bull. Слова німця наводить f1analytic.com:

Макс любить команду, тому що знає: всього, чого він досяг, він досяг саме тут. І цю можливість йому надав колишній власник Red Bull Дітріх Матешіц. Макс хотів би лишитися. Але якщо подивитися на команду зараз: останнім часом пішло багато гарних людей, а спортивні результати дуже погані.

Тому, щоб це змінити, гадаю, знадобиться щонайменше три роки. І я не впевнений, що Макс буде таким терплячим. Отже, якщо хочете знати мою думку, думаю, сам Макс хотів би залишитися, але його відхід частково зумовлений рішеннями керівництва.