Чемпіон Формули-1 2009 року Дженсон Баттон висловився про потенційний перехід Макса Ферстаппена до Mercedes. Слова британця наводить gpblog.com:

Я б дуже хотів побачити дует Рассела та Ферстаппена у Mercedes. Станеться це чи ні, я не знаю. Але, як фанат спорту, я прагну стати свідком цього.

Ми хочемо бачити старе добре суперництво у команді. Це ж як Ален Прост та Айртон Сенна, розумієте, до чого я веду? Я великий вболівальник обох пілотів. Я думаю, що вони обидва дуже вправні. Я трохи співчуваю Джорджу, бо всі кажуть, що якщо Макс перейде до Mercedes, то саме Джордж піде.

Але цей хлопець на піку своєї форми. Знаєте, він винятково талановитий, наполегливо працює. Коли він протистояв Льюїсу, знаєте, він переміг Льюїса. Я знаю, як це важко.

Це справді дивна ситуація, в якій ми опинилися, намагаючись замінити дивовижного гонщика іншим дивовижним гонщиком у Mercedes. Тож якби вони були товаришами по команді, це було би чудово для нас. Хоча для Тото (Вольффа) було б дуже важко.