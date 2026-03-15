Денис Сєдашов

Етапи Гран-прі Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії, які мали відбутися у квітні, офіційно скасовані через військові дії на Близькому Сході. Повідомляє пресслужба.

В FIA повідомили, що розглядалися різні альтернативні варіанти проведення змагань, однак у підсумку було ухвалено рішення не організовувати жодних замін у квітневому календарі чемпіонату.

Разом із цим скасовано і змагання молодших серій, які традиційно проходять у межах гоночного вікенду — Формули-2, Формули-3 та F1 Academy.

Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April. — FIA (@fia) March 14, 2026

Таким чином, у сезоні 2026 року відбудуться 22 етапи замість запланованих 24.

Найближчою гонкою стане Гран-прі Японії, який пройде з 27 по 29 березня, а наступний етап після квітневої паузи відбудеться вже 3 травня у Маямі.

