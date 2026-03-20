«Це вже не здається недосяжним»: Хемілтон прокоментував прогрес Ferrari у Формулі-1
Пілот анонсував велике оновлення боліда
6 хвилин тому
Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон оцінив шанси на першу перемогу в складі італійської команди. Після успішного подіуму на Гран-прі Китаю британський гонщик відчув, що Скудерія нарешті наблизилася до лідерів. Слова наводить racingnews365.
Так, зараз, за відчуттями, я став безумовно ближчим до перемоги, ніж будь-коли. Минулого року ця мета здавалася недосяжною. Але зараз, як ви бачили, у кваліфікації нам якимось чином вдалося скоротити відставання від Mercedes. Хоча в гонці суперники, як мені здається, як і раніше, виграють у нас десь 0,4-0,5 секунди на колі. Нам потрібне велике оновлення боліда, щоб це компенсувати. Але я дійсно вірю в хлопців у Маранелло.
«Я повернувся на свій найкращий рівень»: Хемілтон про перший подіум із Ferrari.
