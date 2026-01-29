Олег Гончар

Британська команда Aston Martin опублікувала перше фото боліда на сезон-2026. Знімок з’явився на офіційних сторінках команди в соціальних мережах після дебютного виїзду автомобіля на трасі в Барселоні (Іспанія).

У команді зазначили, що болід AMR26, розроблений за участі Едріана Ньюї, вперше був представлений публіці без попередніх анонсів. Саме такий формат дебюту був закладений у план презентації.

Новинка вже пройшла перші заїзди, під час яких Aston Martin зібрав початкові дані перед стартом нового сезону. Детальні технічні характеристики машини наразі не розголошуються.

Минулого сезону Формула-1 команда Aston Martin посіла сьоме місце в Кубку конструкторів, набравши 89 очок. Переможцем змагання став McLaren, який завершив чемпіонат із 833 очками.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади команд Формули-1 на сезон-2026.